العتبة الحسينية تواصل بتوزيع المساعدات على النازحين السوريين غربي بعلبك في ظروف جوية صعبة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ مع الظروف الجوية الصعبة في الجمهورية اللبنانية يستمر وفد العتبة الحسينية المقدسة الاغاثي الانساني بالتنقل بين مختلف المدن اللبنانية لايصال المساعدات الغذائية والحياتية الضرورية الى العائلات السورية المنكوبة التي نزحت من بلدها الى الاراضي اللبنانية.

وقال رئيس الوفد الحاج "محمـد ابو دكة" ان" الوفد الاغاثي الانساني التابع للعتبة الحسينية المقدسة ما زال يواصل جهوده الانسانية في لبنان رغم الظروف الجوية السيئة والصعبة، حيث انتقل الوفد المكون من الحاج "محمـد ابو دكة" و السيد "انور الموسوي" اليوم الثلاثاء السادس عشر من شهر كانون الاول الجاري الى منطقة "السعيدة" الواقعة غرب بعلبك ووزع حصص من المساعدات الاغاثية الانسانية التي شملت سلة غذائية مكونة من (21) مادة، وفراش الارض "الكاربيد" وبطانيتين، ومدافئ ووقود المدافئ بواقع (50) لتر لكل عائلة الذي تحتاجه الآن العائلات النازحة بشكل ضروري جدا"، مؤكدا ان "الوفد سينتقل هذا اليوم الى مناطق اخرى لايصال المساعدات الاغاثية الانسانية الى تلك العائلات المنكوبة التي هي بأمس الحاجة لها"

