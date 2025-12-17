قوة صهيونية تتوغل مرتين بريف القنيطرة وتنفذ دوريات ميدانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ توغلت قوة إسرائيلية، للمرة الثانية خلال 3 أيام في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بانتهاك جديد لسيادة البلاد.

واقتحمت وحدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تضم 3 آليات، شملت سيارتين من نوع "هايلكس" ومركبة "فان" سوداء، قرية بريقة، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونفذت الدورية جولات ميدانية على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بـ"الكباس" ومعمل البطاريات، على الطريق الرابط بين بلدتي بريقة وكودنة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3 شبان من بلدة الحميدية في ريف القنيطرة أثناء جمعهم الحطب أمس الثلاثاء، وفق قناة الإخبارية السورية الرسمية، دون أن يصدر بيان من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.

واليوم أيضا، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، ونصب حاجزا لاستجواب وتفتيش المارة والسيارات.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، لا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة وتوسعت في مناطق خارجها.

