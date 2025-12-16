تجمع علماء الشيعة والسنة في مؤتمر "نساء الجنة" في كراتشي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّمت جمعية باكستان محرم مؤتمراً ضخماً بعنوان "نساء الجنة" في حديقة نيشتار بكراتشي، إحياءً لذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وحضر المؤتمر عدد كبير من محبي أهل البيت(ع) من مختلف أنحاء كراتشي، إلى جانب علماء وخطباء وقراء.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على حياة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) النبيلة، وفضائلها، ودورها المثالي في حياة المرأة المسلمة.

ومن بين المتحدثين في المؤتمر: العلامة السيد شهنشاه حسين نقوي، رئيس التحالف الجعفري في باكستان، والشيخ صلاح الكربلائي، إمام مرقد العباس، والعالم السني المعروف العلامة أصغر دارس، والمفتي فضل همدرد، وغيرهم.

وخلال المؤتمر، وصف علماء وخطباء وقراء من مختلف المذاهب حياة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بأنها مثالٌ يُحتذى به للنساء والجيل الشاب. وأكدوا على أهمية الحياء والعفة والصبر والمعرفة والمسؤولية الاجتماعية. وشدد المتحدثون على أن حياة سيدة الكون النبيلة تقدم إرشادات شاملة لاستقرار الأسرة وتربية الأبناء والإصلاح الاجتماعي في عالمنا المعاصر.