بدأ قبول التبرعات بالعملات الرقمية في العتبة الرضویة المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بدأت العتبة الرضویة المقدسة قبول التبرعات بالعملات الرقمية، مما يُسهّل على ملايين الزوار والداعمين المقيمين خارج إيران المساهمة.

أفادت وكالة أنباء فارس يوم الاثنين أن "آستان قدس رضوي"، الهيئة الإدارية المسؤولة عن مرقد الإمام الرضا(ع) في مدينة مشهد شمال شرق إيران، بدأت باستقبال التبرعات بعملات بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين وتيثر. وصرح رئيس العلاقات العامة في المرقد، في منشور على منصة X، بأن التبرعات بالعملات الرقمية ستُقبل وتُعالج عبر موقع donate.razavi.ir الإلكتروني، الذي تُشغّله "آستان قدس".

وأوضح محسن هوشمند أن المنصة أُطلقت قبل ثلاث سنوات استجابةً لطلبات الزوار من خارج إيران لتسهيل عمليات التبرع المصرفية والمدفوعة المعتادة.

تُظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة الآثار والمعابد السيخية أن أكثر من 30 مليون شخص يسافرون إلى مشهد سنويًا لزيارة مرقد الإمام الرضا، بينما يصل إجمالي عدد الزيارات إلى المرقد إلى ما يقارب 250 مليون زيارة سنويًا. وتقول السلطات إن الحجاج من 92 دولة يزورون المرقد كل عام، بينما يُؤدي ملايين آخرون طقوسهم الدينية عبر تقنية الفيديو.