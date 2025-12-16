اعتقال جاسوس صهيوني في كرج غرب طهران ومعه معدات إلكترونية 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تم مؤخراً دراسة قضية تتعلق بجاسوس مزدوج الجنسية في المحافظة؛ هذا الشخص حصل على الجنسية السويدية منذ عام 2020 وكان يقيم هناك. وبحسب التقارير، فقد تم التعرف على المتهم واعتقاله بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم انضم إلى أجهزة الاستخبارات الصهيونية في عام 2023، وتمكن مع عناصرها من التنقل بين ست عواصم أوروبية لتلقي التدريبات اللازمة. كما قام بعدة زيارات إلى الأراضي المحتلة، وكان آخرها قبل أسبوعين من دخوله إلى إيران.

وقد وصل هذا الشخص إلى إيران قبل شهر من اندلاع الحرب الثانية، واستقر في فيلا قرب كرج. وكان يحمل معدات إلكترونية للتجسس تم ضبطها من قبل الجهات المختصة، واعترف المتهم بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وتنظر المحكمة الثورية الإسلامية في ألبرز بالقضية في الفرع الثاني، وأعلن رئيس السلطة القضائية بالمحافظة أن الحكم سيصدر قريباً، وسيتم الإعلان عنه رسمياً خلال اليوم أو الغد.

وتؤكد هذه القضية أن الجهاز القضائي يتدخل بحزم وسرعة عند ورود أي تقرير يتعلق بالتجسس، ويتابع التحقيقات بشكل عاجل ويعلن النتائج فوراً للشعب..........

