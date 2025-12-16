إيران تدعو إلى اعتماد عملية شفافة وشاملة في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى اعتماد عملية شفافة وشاملة في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى عدم التزام أحد المرشحين لمنصب الأمين العام بميثاق الأمم المتحدة.

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العلنية لمجلس الأمن المعنونة بـ«القيادة من أجل السلام واختيار الأمين العام المقبل»، إن المادة 100 من الميثاق تضمن استقلالية وحياد الأمين العام والأمانة العامة.

وأوضح أن المرشح الذي يتعمد التقصير في الوفاء بالتزامه بحماية ميثاق الأمم المتحدة، أو يمتنع عن إدانة الهجمات العسكرية غير القانونية على المنشآت النووية السلمية والخاضعة للحماية، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتتعارض بصورة مباشرة مع النظام الأساسي والمهام والمسؤوليات المؤسسية للمنظمة التي يتولى رئاستها، فإن ذلك يقوض بصورة جوهرية الثقة بقدرته على أداء دوره كأمين موثوق على الميثاق، وعلى تنفيذ مهامه باستقلال وحياد، بعيدًا عن الانحياز السياسي أو الخضوع لضغوط الدول القوية، على النحو الذي يقتضيه الميثاق.

....................

انتهى / 323