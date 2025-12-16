العراق..انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر ومرافقيهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن الحشد الشعبي، عن انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر ومرافقيهم.

وذكر إعلام الحشد في بيان : "وفاءً لقادتنا وشهدائنا ورموزنا، وتجسيدًا لمعاني السيادة والكرامة، ومع دخولنا النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر، واقتراب ذكرى الجريمة الأمريكية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي، وارتقاء سادة القادة الملهمين والثقات الشهداء ومن كان برفقتهم، نُعلن انطلاق حملتنا الإعلامية السنوية".

وأضاف البيان أن "الحملة ستكون مركّزة في مضامينها وموضوعاتها على تلك الجريمة، وإعادة التذكير بتفاصيلها التي يُراد لها أن تُمحى من الذاكرة والوجدان، ولن تُمحى، كما سنعرض خلال الأيام المقبلة ما تيسّر وأمكن من سِيَر القادة الشهداء، ومآثرهم، ومواقفهم، وسنوات جهادهم، وانشغالهم الدائم بقضايا الأمة، وصلاحها، وأمنها، وكرامتها، ودفع الأخطار عنها".

وتابع: "سنستعرض كذلك أبرز الأحداث المفصلية التي سبقت الفاجعة، وفق تسلسلها الزمني كما وقعت، دون تزييف أو انتقاص. وبناءً عليه، نسترعي انتباه جمهورنا وشعبنا العزيز من أهل الوفاء والكرامة والشرف، ليكونوا معنا في هذه الحملة، وألّا يقصّروا في نشر محتواها المرتبط بالذكرى من جميع جوانبها، عسى أن يكون ذلك جزءًا من أداء الواجب تجاه شهدائنا وبلادنا، بل وتجاه أنفسنا".

وأعلن البيان: "نُطلق اليوم شعارنا الثابت الشهادة والسيادة، ليكون انطلاقًا للحملة الإعلامية الخاصة بالذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر ومرافقيهم".

.....................

انتهى / 323