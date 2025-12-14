يؤكد آية الله الجوادي الآملي على أهمية الامتنان للوالدين، ويسلط الضوء على تضحيات الأم.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعا المرجع الديني الأعلى عبد الله الجوادي الآملي الأبناء والبنات إلى تقدير جهود وتضحيات آبائهم طوال حياتهم، مؤكدًا أن شكر الوالدين واجب أخلاقي ووصية قرآنية. وفي كلمته التي تناولت أهمية بر الوالدين، لفت المرجع الديني الإيراني البارز الانتباه بشكل خاص إلى الصعوبات الفريدة التي تتحملها الأمهات. فبينما أقرّ بجهود الأب المتواصلة في توفير المأوى والمعيشة والدعم المادي للأسرة، شدد المرجع الديني الأعلى جوادي آملي على أن الأعباء الجسدية والنفسية التي تتحملها الأمهات - خلال الحمل والولادة والرضاعة - تُشكل تضحية بالغة الأهمية لا تُعوَّض.

وأشار إلى أن "المعاناة المصاحبة للحمل ورعاية الرضيع والرضاعة الطبيعية تُعدّ مشقة بالغة". وأضاف: "يجب فهم هذه الحقيقة لكي ينمّي الأبناء شعورًا عميقًا بالامتنان لأمهاتهم، ولكي تُدرك البنات مسار الصبر والمسؤولية المتأصل في الأمومة". واستشهد آية الله جوادي أمولي بالقرآن الكريم لتأكيد كلامه، مستشهدًا بالآية 14 من سورة لقمان، التي تُبرز بوضوح معاناة الأم في سياق بر الوالدين. تقول الآية: "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلتْهُ أُمُّهُ تَزِيدُهَا عَلَى هَوْضٍ ۖ وَفَصْلَهُ فِي عَامَيْنِ ۖ اشْكُرْ لِي ولِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصْرَىٰ".

بحسب رجل الدين، فإنّ تركيز القرآن الكريم على مشقة الأم يخدم غرضًا تربويًا وأخلاقيًا واضحًا. وقال: "يجب على الأبناء والبنات على حدّ سواء أن يتعلموا من هذا التوجيه الإلهي. فالأبناء يُذكَّرون بالقيمة العظيمة لأمهاتهم، والبنات يُعلَّمن الفضيلة والكرامة والأجر الروحي المرتبط بالأمومة". وأضاف آية الله جوادي أمولي أن شكر الوالدين لا ينبغي أن يقتصر على الكلام، بل يجب أن ينعكس في السلوك والاحترام والرعاية طوال حياتهم. ووصف برّ الوالدين بأنه ركن أساسي من أركان المجتمع السليم، مشيرًا إلى أن الروابط الأسرية المتينة القائمة على الشكر والاحترام تُسهم في الاستقرار الأخلاقي والتماسك الاجتماعي.

تأتي هذه التصريحات في خضم نقاشات دينية واجتماعية أوسع نطاقًا في إيران، تُشدد على قيم الأسرة، والمسؤولية بين الأجيال، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام). واختتم آية الله جوادي عاملي حديثه بحثّ الأسر على استيعاب هذه التعاليم، مؤكدًا أن تقدير تضحيات الوالدين ليس مجرد تقليد ثقافي، بل هو أمر إلهي ذو آثار روحية واجتماعية راسخة.