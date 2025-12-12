تزيين المراقد والمزارات الشريفة في العراق بأكثر من 20 ألف وردة احتفاءً بولادة الزهراء (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تواصل العتبة العلوية المقدسة أعمالها الاستثنائية في إحياء ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) من خلال تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تزيين المراقد المقدسة في العراق باستخدام الورود الطبيعية.

وقال مسؤول وحدة تزيين الحرم في العتبة العلوية الخادم بارق هادي: "إن الوحدة تشرف هذا العام على تزيين مختلف العتبات المقدسة والمراقد والمزارات الشريفة بأكثر من 20 ألف وردة طبيعية، موزعة بين الحرم العلوي المطهر وعدد من المراقد في المحافظات بالتعاون مع إداراتها".

وبيّن" أن مهام الوحدة تمتد لتشمل دعم وإسناد فعاليات التزيين في المناسبات الدينية الكبرى، مشيرًا إلى أن كوادر الوحدة تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في تلك العتبات والأضرحة المباركة، وبمعدل يتجاوز 100ألف وردة طبيعية تُرسل إلى المراقد الشريفة في كل مناسبة".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي لإضفاء أجواء روحانية تعبّر عن قدسية المناسبة، ولتعظيم مظاهر الفرح والولاء في ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام).

