تزيين أروقة الحرم العلوي المطهر بالورود الطبيعية في ذكرى ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام )

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في إطار مراسم الاستعدادات الجارية للاحتفال بولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) والمتزامنة مع إقامة أسبوع العفاف تواصل وحدة تزيين الحرم العلوي المطهر أعمالها في نشر معالم الزينة والورود الطبيعية في حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام ) وأروقته المباركة.

وقال الخادم بارق هادي، مسؤول وحدة تزيين الحرم العلوي المطهر، في تصريحٍ:" إن برنامج الاحتفال لهذا العام تضمن وضع أكاليل الورود الطبيعية في أروقة المرقد الطاهر وأواوينه المباركة بكمية تجاوزت 11 ألف وردة طبيعية.

وأضاف" أن الوحدة أنهت كذلك تهيئة معالم الزينة في أروقة صحن السيدة فاطمة عليها السلام، فضلًا عن تجهيز مظاهر الاحتفال الخاصة بأسبوع العفاف وفعالياته المتنوعة داخل العتبة المقدسة بجهود مستمرة تهدف إلى إبراز جمالية المناسبة وقدسيتها.

وأوضح" أن هذه الأعمال تأتي من ضمن برنامج شامل أعدّته العتبة العلوية المقدسة لإحياء المناسبة المباركة، وإضفاء أجواء روحانية تليق بمقام السيدة الزهراء (عليها السلام)، وترسيخ قيم العفة في أجواء مدينة النجف الأشرف".

