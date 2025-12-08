السلطات النيجيرية تؤكد إطلاق سراح 100 تلميذ مختطف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت السلطات النيجيرية إطلاق سراح 100 تلميذ اختُطفوا الشهر الماضي من مدرسة كاثوليكية، وفقًا لتأكيد من مصدر في الأمم المتحدة ووسائل إعلام محلية يوم الأحد.

ورغم وصول الأطفال المُحررين إلى العاصمة أبوجا، لا يزال مصير 165 طالبًا وموظفًا آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين غامضًا.

وقعت عملية الاختطاف الجماعي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في مدرسة سانت ماري الداخلية المختلطة في ولاية النيجر، الواقعة شمال وسط نيجيريا. في المجمل، اختُطف 315 طالبًا وموظفًا في البداية، في حادثة تُذكر باختطاف جماعة بوكو حرام الشهيرة لتلميذات في شيبوك عام 2014.

تمكن حوالي 50 منهم من الفرار بعد الهجوم بوقت قصير، تاركين 265 يُفترض أنهم كانوا أسرى قبل هذا الإفراج الأخير.

وصل الأطفال المئة المُحررون مؤخرًا إلى أبوجا، ومن المتوقع تسليمهم إلى مسؤولي ولاية النيجر يوم الاثنين، وفقًا لمصدر في الأمم المتحدة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "سيتم تسليمهم إلى حكومة ولاية النيجر غدًا". وأكدت وسائل إعلام محلية أيضًا إطلاق سراحهم، لكنها لم توضح ما إذا كان ذلك قد تم عبر مفاوضات أم عمل عسكري، ولم تقدم معلومات عن وضع من لا يزالون في الأسر.