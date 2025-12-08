إصدار العدد 25 من مجلة أوراق معرفية + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 25 من مجلة (أوراق معرفية) الفصلية التي تُعنى بالمعرفة الدينية والثقافية.

ويشرف على إصدار المجلة مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم.

وقال سكرتير التحرير في المجلة، الشيخ حسين مناحي: "يتضمن هذا العدد مجموعة من المقالات المعرفية المنتقاة من سيرة علمائنا الأعلام الذين أسهموا في تشييد صرح الإسلام بعلمهم وجهودهم".

وأضاف "يضم العدد موضوعات متنوعة، منها: كنوز التفسير وعلوم القرآن، وأصول العقائد والمناهج، والفقه وأصوله، فضلًا عن موضوعات اجتماعية وثقافية معاصرة".

وتتوفر المجلة في معرض الكتاب الدائم التابع للعتبة العباسية المقدسة بفرعيه في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، كما يمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

