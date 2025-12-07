رجل دين شيعي: التعليم هو الطريق إلى الارتقاء بالمجتمع وتقدمه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في كلمته خلال الفعالية التي نظمتها منظمة طلاب الإمامية (ISO)، صرّح العلامة مقصود علي دومكي بأنّ شباب اليوم قادرون على إصلاح المجتمع باتباع نفس النماذج الإلهية التي اتبعها شباب الماضي. وأكّد العلامة مقصود علي دومكي، القياديّ المركزيّ في مجلس وحدة المسلمين، أنّ الشباب هم مستقبل أيّ أمة وثروتها الحيويّة. وتتقدّم الأمم عندما يتميّز شبابها في التعليم، ويخدمون الإنسانية، ويتحلّون بالصفات الإيجابية. وعبّر عن هذه الأفكار خلال كلمة ألقاها في فعالية أقامتها منظمة طلاب الإمامية باكستان، مقاطعة يعقوب آباد، في جامعة المصطفى خاتم النبيين (ص)، في حيّ المرتضى. وشهد الحدث مشاركة شباب منظمة طلاب الإمامية. وخلال الحفل، انتُخب عباس علي دومكي رئيسًا لوحدة منظمة طلاب الإمامية التابعة لسيد الأنبياء (ص). وفي كلمته أمام الحضور، أعرب العلامة مقصود علي دومكي عن أسفه إزاء حقيقة أن ميزانيات التعليم والرعاية الصحية في باكستان تظل منخفضة للغاية، وأن حالة المؤسسات التعليمية العامة مثيرة للقلق.

وأكد أن التعليم هو مفتاح ازدهار المجتمع وتقدمه. إن أقوى ركيزة لتطور أي أمة هو التعليم، ومع الأسف، يُغفل عنه في بلدنا. وحثّ الشباب على إيلاء أهمية خاصة للتعليم الديني، مشيرًا إلى أن الإسلام يُقدّم منهج حياة كاملًا وشاملًا. المعرفة الدينية تُحسّن الحياة الدنيوية والروحية للأفراد. وأكد على ضرورة تعزيز ارتباط شباب اليوم بالقرآن الكريم، فهو مصدر الهداية والبصيرة وطريق النجاح. ووجّه العلامة دومكي رسالة خاصة إلى جيل الشباب، مؤكدًا أن الشباب يمتلكون قوة لا مثيل لها لتغيير الأمم. فعندما يكون الشباب أقوياء الشخصية والأخلاق والعمل، يحدث الإصلاح المجتمعي تلقائيًا.

وحثّ الشباب على الانخراط الفعّال في القراءة، والحفاظ على الصحة، وممارسة الرياضة، وغيرها من الأنشطة الإيجابية. وأشار إلى أن القرآن الكريم يُعلّم الشباب الشجاعة والمثابرة والطهارة وخدمة الإنسانية. وكان أنبياء مثل يوسف (عليه السلام) وإسماعيل (عليه السلام) وأصحاب الكهف قدوة حسنة في صغرهم. ويمكن لشباب اليوم، باتباع هذه النماذج الإلهية، أن يُحدثوا تغييرًا مجتمعيًا. وأشاد العلامة مقصود علي دومكي بجهود منظمة طلاب الإمامية، حاثًا الشباب على تكريس وقتهم ومعارفهم وقدراتهم لخدمة الوطن والمواطن. وحثّهم على الانضمام إلى المنظمة والعمل من أجل خير الوطن والمواطن.