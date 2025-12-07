رجل دين شيعي يدين إحياء قضية مسجد بابري، ويقول إنه يُستخدم لإثارة الاضطرابات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان مولانا يعقوب عباس، الأمين العام لهيئة الأحوال الشخصية الشيعية لعموم الهند، بشدة الجهود الأخيرة لوضع حجر الأساس لمبنى يشبه مسجد بابري، مؤكدًا أن هذا لا يهدف إلا إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية في البلاد. جاءت تعليقاته عقب إعلان همايون كبير، عضو المجلس التشريعي عن حزب مؤتمر ترينامول والموقوف عن العمل، عن خطط لوضع حجر الأساس لمبنى جديد على طراز مسجد بابري في مرشد آباد، غرب البنغال، في السادس من ديسمبر، وهو الذكرى الثالثة والثلاثين لهدم مسجد بابري.

أثار تصريح كبير المثير للجدل انتقادات واسعة النطاق، وأثار مخاوف بشأن احتمال حدوث مشاكل أمنية، مما أدى إلى تعليق عضويته في حزب مؤتمر ترينامول. ردًا على ذلك، صرّح مولانا يسوب عباس لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية (IANS): "من المؤسف إثارة جدل جديد باسم مسجد بابري. سواء في البنغال، أو أوتار براديش، أو بيهار، أو البنجاب، أو كشمير، لا ينبغي تسمية المساجد بأسماء شخصيات تاريخية مثل بابور. بل ينبغي تسميتها بأسماء الله، أو النبي، أو الأئمة. إن تسمية المساجد بأسماء حكام مثل بابور، أو أكبر، أو أورنجزيب أمرٌ غير لائقٍ على الإطلاق".

كما ذكّر الجمهور بالألم الذي سببه هدم مسجد بابري، مضيفًا: "خلال فترة بقاء مسجد بابري، تكبدت عائلات كثيرة خسائر فادحة. إن إحياء هذه الذكريات المؤلمة والمخاطرة بإعادة إشعال الصراع أمرٌ غير مسؤول للغاية". وعلاوة على ذلك، تناول مولانا يعقوب عباس الجدل الدائر حول هدية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة، وهي نسخة من البهاغافاد غيتا باللغة الروسية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للهند. وقد أثارت هذه الهدية انتقادات، لا سيما من زعيم حزب المؤتمر حسين دالواي، الذي جادل بأنه من غير اللائق تقديم نص ديني لزعيم أجنبي. في رده، صرّح مولانا يسوب عباس قائلاً: "قدّم رئيس الوزراء البهاغافاد غيتا للرئيس بوتين كبادرة صداقة من الهند، الدولة ذات الأغلبية الهندوسية. إذا زار الرئيس بوتين دولة إسلامية، فمن المرجح أن يُهدى إليه مصحف. هذه ليست قضية هندوسية إسلامية، ولا ينبغي تسييسها. لا ينبغي استخدام الهدايا الدينية لإثارة الانقسام. من الضروري أن تتعامل السلطات المسؤولة مع هذه الأمور بحذر، وأن تضمن عدم استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية أو لتضليل الناس".