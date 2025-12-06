عكرمة صبري: فلسطين بحاجة للأفعال وليس لأقوال الشجب والتنديد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شدد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري -خلال مؤتمر العهد للقدس اصطفاف شعبي عربي وإسلامي في مواجهة محاولات عزل المقاومة وتصفية الحق الفلسطيني الذي عقد اليوم السبت في اسطنبول- على أن فلسطين بحاجة إلى إرادة لتنفيذ القرارات وحماية الأسرى والمحافظة على أرواح أهل غزة وفلسطين، وتنفيذ ما نصبوا اليه من الحرية والاستقلال والأخذ بيد العاملين من أجل القضية الفلسطينية.

وطالب خطيب الأقصى، بضرورة العمل على نصرة القدس والمقدسات، ووضع فلسطين على رؤوسنا، بعيداً عن بيانات الشجب والاستنكار التي لا تعطي الهدف المراد.

وأضاف الشيخ عكرمة، أنه يجب التأكيد للعالم على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق، ولديه إرداة لتنفيذ هذا الحق الشرعي.

وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى مرابطاً في القدس، وأن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمقدسات رابط الناس لتحقيق إرادة الله في هذه الأرض.

