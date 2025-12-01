مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تنفق أكثر من 10 مليار دينار عراقي على المتعففين والمحتاجين وترعى (211) الف يتيم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية التي تحضى برعاية المرجع الديني الاعلى السيد "علي السيستاني" انها تنفق اكثر من (10) مليار دينار عراقي شهريا على المتعففين والمحتاجين وشيدت (13) مجمع و(400) وحدة سكنية لهم، وواصلت دعمها للطلبة الايتام المتفوقين حتى تخرج الكثير منهم واصبحوا اطباء ومهندسين.

وقال مدير قسم العلاقات العامة في المؤسسة "سيف الدين محمـد" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية انطلقت بعملها منذ العام (2006) بتوجيه مباشر من المرجع الديني الاعلى السيد "علي السيستاني"، وكانت بداية العمل هو توثيق مظلومية العائلات، وشهداء الارهاب والمتوفين في الاحداث التي مرت خلال السنوات الماضية منذ عقدين من الزمن تقريبا حيث باشرت في العام (2006) وما بعده، و صار توجيه المرجع الاعلى تكليفا شرعيا لتوثيق مظلومية تلك العائلة، وبعد ان انجزت عمليات التوثيق، وبدأنا بالمناطق الساخنة انطلاقا من العاصمة بغداد صعودا الى المناطق الشمالية، ومنها وبتوجيه مباشر من المرجع الاعلى السيد السيستاني بدأت المؤسسة تتجه باتجاه آخر وهو رعاية تلك العائلات، وانطلقت اعمال الرعاية بتخصيص مرتبات شهرية، وافتتح قسم خاص ينظم شؤون العائلات والارامل والايتام وتسليمهم للمرتبات، وتوسع عمل المؤسسة شيئا فشيئا، وصارت ادارة المؤسسة تفكر بجدية بتوفير تلك المرتبات من خلال صناديق التبرعات، واصبحت المؤسسة هي الوحيدة في العالم التي تحصل على اذن شرعي من المرجع الديني الاعلى لتكون الصدقات الواصلة اليها مقبوضة، وكذلك بدأت ادارة المؤسسة بالتفكير الجدي في ايجاد مشاريع ريعية للايتام لتكون الكفالة والرعاية ثابتة للايتام، لذلك فكرت المؤسسة بانشاء مشاريع ريعية ثابتة لتكون مواردها لكفالة هؤلاء الايتام".

(211) الف يتيم

واضاف قائلا ان" البداية كانت مع (1050) يتيم سابقا، بينما وصلت اليوم بعد عشرين عاما من العمل الدؤوب والمتواصل الى رعاية (211) الف يتيم بمرتبات شهرية و(14) خدمة حقيقية متكاملة للايتام، وتتضمن الخدمات جانب المرتبات والصحي والنفسي والتدريب المهني، بل حتى الجانب القانوني للعائلات"، مشيرا الى ان" المؤسسة كانت قد حددت مبلغ (75) الف دينار عراقي لليتيم، بعد اعتماد دراسات اجرتها منظمات عالمية مثل اليونسكو ومنظمات الامم المتحدة على وضع الطفل العراقي التي حددت حاجة اليتيم كمصروف يومي الى دولار و(7) سنت تقريبا، وبعد حصول متغيرات رفعنا مقدار الراتب الى (95) الف دينار عراقي للطفل الذي توفى والده وفاة طبيعية مثل المرض او الحادث العرضي بالكهرباء وغيرها".

مليارات ومجمعات سكنية

واوضح بالقول ان" هناك كفالة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون الى العلاج ويصل مبلغ مرتباتهم او كفالتهم الى (120) الف دينار عراقي شهريا، اما الايتام المتفوقين دراسيا فيمنحون مبلغ (145) الف دينار عراقي شهريا، وهي مبالغ ومرتبات ملزمة المؤسسة او الكفيل بتسديدها شهريا الى المستفيدين"، مشددا الى ان" المؤسسة تصرف اكثر من (10) مليار دينار عراقي شهريا، فمثلا لدينا في هذا الشهر (107) الف يتيم وكل يتيم يتسلم (95) الف دينار عراقي ومنهم (120) الف دينار عراقي و(145) الف دينار عراقي ومن جميع المحافظات العراقية"، لافتا الى ان " آخر مكتب للمؤسسة افتتح في محافظة اربيل في اقليم كردستان"، مبينا بالقول ان" مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية شيدت (13) مجمع سكني تم انشائها"، اضافة الى" بناء حوالي (400) وحدة سكنية وزعت وشغلت بالكامل في مناطق متفرقة بمختلف المحافظات شيدتها العتبة على ارض تابعة لعائلة اليتيم او تساعدهم على بنائها كأن يحصلوا على مبلغ من ميراث تابع لعائلتهم"، لافتا الى ان" الوحدات السكنية لا تقل مساحتها عن (100) متر مربع وشيدت بطريقة جيدة تلائم الذوق العام والتطور الحديث في اساليب البناء"، مستدركا بالقول ان" المؤسسة لا تكتفي ببناء الدار او الوحدة السكنية بل تؤثثه بالكامل وتسلمه للعائلة"، مبينا ان" المرجع الديني الاعلى السيد "علي السيستاني" وجد المؤسسة والعاملين فيها اهلا للثقة التي منحها لهم في خدمة المتعففين والمحتاجين، والفقراء والايتام والارامل، لذلك تجد افضل انواع الخدمات تقدم لهم مثل المعونات المالية والخدمات الصحية والنفسية ومركز التأمين الصحي الذي يتكفل بتوفير جميع الخدمات الصحية للايتام والمتعففين".

علاج ودراسة

واكد "محمـد" ان "توجيها صدر من المرجع الاعلى السيد "علي السيستاني" بعد العام (2023) بأن تتكفل المؤسسة علاج المتعففين ايضا، وباشر المركز بعلاج اكثر من (500) حالة مرضية مجانا منذ تأسيسه الى يومنا هذا وتوزعت بين اجراء عمليات جراحية خارج وداخل العراق بالتعاون مع مؤسسات صحية"، منوها الى ان" المؤسسة شيدت (18) مبنى "الانجم الزاهرة" ومهمتها انشاء مشاريع خدمية وريعية وفي كل مبنى يوجد ثلاث مراكز، صحي وتدريب مهني، وتأهيل نفسي، وهذا يعني ان المؤسسة انشأت (54) مركزا خدميا هي (18) مركزا صحيا، ومثلها للتدريب المهني، وبنفس العدد للتأهيل النفسي، مهمتها تقدم جميع الخدمات للايتام مجانا"، لافتا الى ان" اذنا شرعيا حصلت عليه المؤسسة من المرجع السيد "علي السيستاني" يوصي بان يستمر راتب اليتيم اذا بلغ سن الرشد وما زال مستمرا بالدراسة، اما اذا ترك الدراسة فلا نتخلى عنه بل ندخله في مراكز التدريب المهني لتعليمه مهنة او حرفة ثم نعطيه مبلغ من صندوق "القرض الحسن" ليفتح مشروع يحصل من خلاله فرصة عمل باشراف المؤسسة ليعمل ويكسب رزقه ويعين عائلته"، مبينا ان "اكثر من (350) متدرب تخرجوا من المراكز التدريبية الى الآن، وافتتح بعض منهم مشاريع بمفردهم وآخرين شاركوا اقرانهم بمشاريع اخرى، اما فيما يخص المتفوقين دراسيا فالمؤسسة داعمة لهم وتمنحهم المرتب البالغ (145) الف دينار عراقي وتجهزهم بالمستلزمات الدراسية وتسدد عنهم الاقساط السنوية للدراسة، ومنهم (145) طالب مكفول في المؤسسة حصلوا على معدلات نجاح عالية في الدراسة الاعدادية ودخلوا الى المجموعة الطبية"، ناهيك عن" التخصصات الدراسية الاخرى في مختلف انواع الهندسة والعلوم الاخرى"، مشددا على ان" لدى المؤسسة ايتام كفلتهم منذ تأسيسها كانوا طلابا وتخرجوا من كليات الطب وهم الآن اطباء ويعملون في تخصصهم الطبي، وبعض منهم تطوعوا للعمل في مراكز مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية بعد ان ابدوا رغبتهم لتقديم الخدمات".

