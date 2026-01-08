اقتحام جديد للاحتلال في نابلس وهدم منازل بحيّ التعاون

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اقتحمت عدة آليات عسكرية الصهيونية ترافقها جرافات وشاحنات، المدينة من جهة حاجز الطور العسكري، وتقدمت باتجاه منطقة نابلس الجديدة.

وأفادت معطيات محلية بأن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت عددًا من المنازل بالهدم في مدينة نابلس، لا سيما في منطقتي نابلس الجديدة والتعاون، وحددت يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري موعدًا نهائيًا لتنفيذ الإخطارات.

وباشرت آليات الاحتلال، بحماية قوات عسكرية، صباح اليوم، بهدم منزل يعود لعائلة العابد والأسوار المحيطة به في حيّ التعاون.

وسبق ذلك، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن أجبرت قوات الاحتلال ست عائلات في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس على إخلاء منازلهم المكوّنة من ثلاثة مبانٍ تضم ست شقق سكنية، تمهيدًا لهدمها.

وكانت العائلات قد تسلّمت إخطارات بالهدم حدّد الاحتلال فيها تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 موعدًا نهائيًا للإخلاء والتنفيذ، بذريعة البناء في المنطقة المصنفة «ج».

..........

انتهى/ 278

