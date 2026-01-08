إزاحة الستار عن موسوعتي المناهل والسيد المجاهد وتراثه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أزاح المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي، الستار عن موسوعتي (المناهل) و (السيد المجاهد وتراثه العلمي)، ضمن فعّاليات المؤتمر الدوليّ حول السيد المجاهد وتراثه العلمي.

وينظّم المؤتمرَ مركزُ الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة العُليا لإحياء التراث، بالتعاون مع مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدّسة، ويستمرّ يومَينِ.

وتهدف الموسوعتان إلى إحياء تراث السيد المجاهد عبر محورَينِ رئيسَينِ، أوّلهما تحقيق موسوعة (المناهل) الفقهية في نحو خمسين مجلّدًا، أزيح الستار عن 18 مجلّدًا منها إضافةً إلى مجلّدٍ تمهيديّ، وثانيهما (موسوعة السيد المجاهد) التي تتضمّن تحقيقاتٍ ودراساتٍ ومقالات بحثيّةً عن تراثه العلمي، بمشاركة باحثين من داخل العراق وخارجه.

ويسعى المؤتمرُ إلى تخليد ذكرى السيّد محمّد بن السيّد علي بن السيّد محمّد علي الطباطبائي الحائري المعروف بالسيد المجاهد (قدّس سرّه)، واستحضار مسيرته الفكرية، وتسليط الضوء على إرثه العلمي.

