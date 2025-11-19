جماعات الهيكل تدعو لاقتحام واسع للأقصى صباح الخميس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكدت محافظة القدس، أن جماعات “الهيكل” المتطرفة دعت، لأول مرة، لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى صباح يوم غد، تزامنًا مع ما يسمى بعيد “سيجد”.

وتأتي هذه الدعوات في إطار محاولات هذه الجماعات تكثيف حضورها داخل المسجد خلال المناسبات اليهودية، بحسب المحافظة.

جديرٌ بالذكر أنّ هذه الدعوات في ظل استمرار محاولات جماعات “الهيكل” فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، عبر تنظيم اقتحامات متكررة تحت حماية شرطة الاحتلال، في وقت تتعالى فيه المناشدات للرباط وتكثيف التواجد داخل المسجد.

وخلال الأعياد اليهودية تتواصل اعتداءات الجماعات الاستيطانية على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

........

انتهى/ 278

