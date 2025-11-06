عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ودعوات متواصلة لشد الرحال والرباط بالمسجد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت مصادر مقدسية أن 67 مستوطناً صباح اليوم الخميس، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدو طقوسًا تلمودية علنية وجولات استفزازية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على الأهالي والمصلين.

وشهر شهر أكتوبر الماضي تصاعدا في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المتطرفين بحقّ المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 408 انتهاكا من قبل الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووثق المركز اقتحام 18963 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى خلال شهر 10/2025، في تصاعد كبير لأعداد المقتحمين وما رافقها من طقوس واعتداءات على حرمة المسجد.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحماية حرمة الحرم، حيث دعت الفعاليات المقدسية إلى التواجد المكثف داخل باحات المسجد ومواجهة مخططات التهويد.

.........

انتهى/ 278

