مستوطنون يقتحمون قرية الجبعة ويحرقون منازل ومركبات جنوب بيت لحم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الاثنين، منازل ومركبات الفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم، في اعتداء واسع النطاق شهدته المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت القرية واعتدت على عدد من المنازل، فيما أكد شهود عيان أنّ المستوطنين أحرقوا مركبتين على الأقل خلال الهجوم المستمر، مشيرين إلى مشاركة أكثر من 100 متطرف يهودي في الاقتحام.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية وبدأوا بإحراق منازل ومركبات فلسطينية، بزعم الرد على إخلاء بؤرة استيطانية يهودية والمواجهات التي شهدتها منطقة “غوش عتصيون” اليوم.

وأفادت الإذاعة بأن قوات إسرائيلية كبيرة تتجه إلى القرية للسيطرة على الوضع، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تُظهر إحراق منزل وأربع مركبات فلسطينية، بالإضافة إلى إصابة مواطن فلسطيني جرّاء الاعتداء عليه بالضرب.

