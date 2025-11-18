  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

إقامة ندوة علمية بعنوان “فاطمة عِدلُ القرآن” في النجف الأشرف

18 نوفمبر 2025 - 20:54
رمز الخبر: 1751849
إقامة ندوة علمية بعنوان “فاطمة عِدلُ القرآن” في النجف الأشرف

انعقدت ندوة علمية بعنوان “فاطمة عِدلُ القرآن” في النجف الأشرف، وذلك برعاية جامعة باقر العلوم (ع) الدينية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام طلبة جامعة باقر العلوم (ع) الدينية في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية مباركة حملت عنوان “فاطمة عدلُ القرآن”، وذلك في رحاب سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع)، قدّمها الشيخ الأستاذ عمار الشتيلي.
 
وذكر بيان للجامعة،  أن “الندوة تضمنت مجموعة من المحاور العلمية والفكرية المهمّة، من أبرزها: (معنى كون الزهراء (ع) عدل القرآن)، تواتر حديث الثقلين، مصادر التشريع عند الإمامية واستمرار عصر النص، الزهراء (ع) بوصفها مصدراً من مصادر الشريعة، التراث القولي للسيّدة الزهراء (ع)، القراءة القرآنية لتاريخ المعصوم، مسؤولية الحوزات العلمية في إحياء التراث الفاطمي وإدامة الشعائر، أهمية التأليف والكتابة في سيرة الزهراء (ع)”.

وأضاف، أن “الندوة اختتمت بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود العلمية لإبراز معالم التراث الفاطمي الأصيل، وترسيخ الوعي الديني والفكري لدى الطلبة والباحثين”.
........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha