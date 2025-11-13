تقرير مصور/ ندوة ثقافية تحت عنوان "تمكين المرأة وريادة الأعمال" في المركز الإسلامي في فيينا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت ندوة ثقافية تحت عنوان "تمكين المرأة وريادة الأعمال" في المركز الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا، وكان موضوع الندوة حول السيدة خديجة (عليها السلام) بصفتها رائدة في مجال التجارة. وتضمّن البرنامج حلقة نقاش حيوية لعدد من رائدات الأعمال من قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى رؤى قانونية حول قضايا الضرائب، وفرص للتواصل وتبادل الأفكار. كما ساهمت الأطعمة التقليدية والأجواء الدافئة في تعزيز روح التواصل والحوار، مما جعل فترة ما بعد الظهر احتفالًا لا يُنسى بالشجاعة والتعاون والرؤية المشتركة.

