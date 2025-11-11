العتبة العباسية المقدسة تقيم ندوة قرآنية في جامعة المثنى العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، بالتعاون مع كلية العلوم في جامعة المثنى، ندوة قرآنية بعنوان (الخصائص الفاطمية في القرآن الكريم).

وأشرف على إقامة الندوة معهد القرآن الكريم في المثنى التابع للمجمع، ضمن فعاليات موسم الأحزان الفاطمي.

واستهلت فعاليات الندوة بتلاوة مباركة للقرآن الكريم بصوت القارئ حسين علي جبير، أعقبتها قراءة النشيد الوطني العراقي.

وتضمنت الندوة محاضرة للدكتور سالم جاري تناول فيها الخصائص الفاطمية في القرآن الكريم، مسلطًا الضوء على مكانة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في القرآن الكريم، وما تحمله شخصيتها المباركة من دلالات إيمانية وتربوية خالدة.

...............

انتهاء / 232