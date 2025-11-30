إقامة ندوة قرآنية في جامعة تكريت

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة ندوة قرآنية في جامعة تكريت، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من المشروع القرآني في الجامعات العراقية للعام الدراسي (2025–2026م).

ونظم الندوة معهد القرآن الكريم / فرع طوز خورماتو التابع للمجمع، بالتعاون مع كلية التربية في قضاء طوز خورماتو، وبحضور جمع من الطلبة والملاكات التدريسية والإدارية.

واستهلت الندوة بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ مجاهد نجاة، أعقبتها محاضرة قدمها السيد حسين الموسوي تناول فيها جملة من الموضوعات القرآنية، مسلِّطًا الضوء على أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمه، ولا سيما في الأوساط الجامعية، وبالأخص في كليات التربية التي تعد أجيال المستقبل، كما أكد ضرورة التمسك بالكتاب العزيز والعترة الطاهرة.

وتضمنت الندوة جلسة حوارية قدم فيها الحضور أسئلتهم للمحاضر، وتنوعت الأسئلة بين الفقهية والعقائدية والاجتماعية والفكرية، واختتمت الندوة بتوزيع هدايا من بركات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

من جهتهم عبر عميد الكلية وأساتذتها وطلبتها عن ترحيبهم بوفد المجمع، مقدمين شكرهم للعتبة المقدسة على مبادراتها القيمة ودعمها المستمر للأنشطة القرآنية في الجامعات.

