انعقاد ندوة ثقافية عن مقامات السيدة الزهراء (عليها السلام) في محافظة ذي قار العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، ندوة فكرية بعنوان (مقامات الزهراء -عليها السلام- في القرآن الكريم) لتجمّع شباب الأمل الحسيني في محافظة ذي قار.

ونظم الندوة مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم، ضمن برامجه التوعوية التي تعنى بتعزيز الثقافة الدينية والقرآنية لدى فئة الشباب.

وقال مدير المركز الشيخ حارث الداحي: إنّ "الندوة تضمنت شرحًا تفصيليًّا للآيات القرآنية التي أشارت إلى مقام السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ومكانتها ودورها الإيماني والإنساني في ضوء النص القرآني، بما يجسّد عمق حضورها في مسيرة الرسالة الإسلامية".

وأضاف أنّ "الندوة ركّزت على المعاني الإنسانية الرفيعة التي يمكن أن يستلهمها الإنسان المعاصر، ولا سيّما فئة الشباب، من سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، كونها النموذج الأمثل في نصرة الدين، وتجسيد القيم الإيمانية في الواقع العملي".

واختُتمت الندوة بفقرة تفاعلية تضمنت أسئلة معرفية وجوائز للمشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة، في أجواء فكرية وإيمانيّة مميزة.

........

انتهى/ 278