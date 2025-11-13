توجيهات السيد السيستاني بشأن حقوق العراقيين بعد يوم من الانتخابات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال السيد عبد الهادي الحكيم في منشور على صفحته في فيسبوك: "تشرفت قبل ظهر اليوم الاربعاء بزيارة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني (دام ظله)، واستمعت الى توجيهاته وتوصياته ودعواته المباركة باستمرار بذل الجهد المشكور في الدفاع عن حقوق المظلومين العراقيين الذين كابدوا من ويلات النظام البائد ولا زالوا يعانون من عدم نيل حقوقهم كاملة رغم مضي اكثر من عشرين عاما على زواله".

وجاء في منشور الحكيم أيضاً أنه اجتمع خلال الزيارة بنجل المرجع، السيد محمد رضا السيستاني، وناقشا خلال اللقاء القضايا التي تخص العراق والعراقيين في حاضرهم المعاش ومستقبلهم المنتظر.

وتأتي توصيات الإمام السيستاني بحسب السياسي المستقبل عبد الهادي الحكيم عقب يوم من انتهاء انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة بعد سقوط النظام البائد.

