السفارة الإيرانية في بغداد تهنئ الحكومة والشعب العراقي بنجاح الانتخابات البرلمانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ هنأت السفارة الإيرانية في بغداد الحكومة والشعب العراقي بنجاح الانتخابات البرلمانية.

وكتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق على حسابها الرسمي على منصة إكس عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد: نهنئ العراق وحكومته وشعبه بنجاح الانتخابات البرلمانية.

وأضافت السفارة الإيرانية: إن هذه الخطوة المهمة تجسّد إرادة الشعب العراقي وسيادته الوطنية، وتمثل نقطة تحول أخرى في ترسيخ الديمقراطية وعملية التنمية والاستقرار في هذا البلد.

كما جاء في الرسالة: نتمنى للعراق وشعبه وحكومته مستقبلًا مزدهرًا ومشرقًا.

