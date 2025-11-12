الإعلان عن نجاح خطة تأمين الانتخابات البرلمانية العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق الركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي أنه "تم تسجيل عدد من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها على الفور"، مشيرة إلى أن "قواتنا ألقت القبض على مطلقي العيارات النارية في محافظة كركوك".

وأضاف أن "هذه الانتخابات تميزت بعدم تدخل القطعات الأمنية في مجريات العملية الانتخابية، فيما أسندت جميع القوات الأمنية جهود اللجنة الأمنية العليا لتأمين مراكز الاقتراع".

وأكد أن "الجهد الاستخباري كان له دور كبير في نجاح خطة التأمين"، موضحة أن "عصا الذاكرة وصلت لأول مرة خلال وقت قصير عقب إغلاق صناديق الاقتراع".

وفي السياق ذاته، أعلنت مفوضية الانتخابات "تشكيل لجنة خاصة في محافظة كركوك نظراً لخصوصية الوضع فيها"، فيما أشارت اللجنة الأمنية العليا إلى أن "الإنذار (ج) المفروض على القطعات الأمنية سيرفع قريباً".

