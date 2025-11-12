المفوضية العراقية تعلن عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية +(وثيقة)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بالانتخابات التي جرت اليوم بلغت 55%، فيما اشارت الى مشاركة أكثر من 12 مليون ناخب.

وحسب وثيقة صادرة عن المفوضية، أن "عدد المصوتين الكلي ليومي الاقتراع العام والخاص بلغ تقريبا 12003143 مصوتا من اصل 21404291 ناخبا".

وأضافت "نسبة التصويت تتجاوز 55 %".

وشهد العراق، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، إجراء انتخابات برلمانية هي السادسة التي تجري في عموم البلاد بعد أحداث العام 2003.

