الإسلاموفوبيا: مستشفى حكومي في دلهي يمنع دخول امرأة ترتدي النقاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ظهرت حالة صادمة من التمييز الديني في العاصمة الوطنية، حيث وردت أنباء عن منع امرأة مسلمة ترتدي النقاب من دخول مستشفى جورو تيج بهادور (مستشفى جي تي بي) على الرغم من امتلاكها تصريح دخول ساري المفعول.

أثارت هذه الحادثة غضبًا وجددت المخاوف بين الجالية المسلمة بشأن تنامي مناخ الإسلاموفوبيا في الأماكن العامة.

وصلت الضحية، واسمها تبسم، إلى مستشفى جي تي بي صباح الجمعة لزيارة شقيقة زوجها التي أُدخلت لتلقي العلاج. ووفقًا لروايتها، فقد اتبعت جميع الإجراءات اللازمة وحصلت على تصريح دخول رسمي. ومع ذلك، عندما اقتربت من المدخل، أوقفتها حارسات أمن المستشفى لمجرد ملابسها. وقالت تبسم في حديثها للصحفيين: "عندما أبرزت تصريح الدخول، نظرت الحارسة إلى نقابي وقالت: لا يُسمح لكِ بالدخول وأنتِ ترتدين هذا. سألتُ عن القاعدة، لكنهم رفضوا التوضيح".