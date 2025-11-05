إندونيسيا تُكمل ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الماكاسارية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عن اكتمال مشروع ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الماكاسارية، وهي لغة إقليمية يتحدث بها سكان مقاطعة جنوب سولاويزي.

أجرى مركز تقييم وترجمة الكتب الدينية هذه الترجمة، وصرح المسؤولون بأنه سيتم نشر النسخة الماكاسارية بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.

وأكد صديق سيسديانتو، رئيس المركز، أن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات المحلية خطوة حيوية في إيصال رسالته إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء إندونيسيا.

صرح لوسائل الإعلام المحلية بأن الترجمات إلى اللغات الأم قادرة على إيصال تعاليم القرآن الكريم الأخلاقية والروحية بشكل أفضل للمجتمع.

وأوضح سيسديانتو أن عملية المراجعة لا تُولي الأولوية للدقة الدلالية فحسب، بل أيضًا للطلاقة اللغوية وقوة الرسالة المنقولة.

وقال: "لا ينبغي اختزال القرآن الكريم في مجرد ترجمة، بل يجب أن يُعمّق صلتنا الروحية بالله".

وأضاف أن فريقًا جامعيًا سيُجري المراجعة النهائية كجزء من مبادرة أوسع لمحو الأمية تهدف إلى تعزيز الفهم الإسلامي.

كما تهدف الوزارة إلى الحفاظ على اتساق المصطلحات بين اللهجات.

الماكاسارية، وهي عضو من عائلة اللغات الأسترونيزية، يتحدث بها حوالي مليوني شخص في جنوب سولاويزي، وخاصة حول مدينة ماكاسار.

قامت إندونيسيا بترجمة القرآن الكريم إلى ما يقرب من 30 لغة محلية، مُواصلةً جهودها لجعل النص المقدس أكثر سهولةً منذ أول ترجمة رسمية عام 1965.