كابوس دائم يجثم على صدر الصهاينة.. صاروخ "عماد" و"قدر" بنسخته الجديدة

ولقد اطلق صاروخ "عماد" و"قدر" نحو كيان الاحتلال الغاشم في الموجة 21 من عملية "الوعد الصادق 3"، عادا بنسخة محسّنة. صاروخ "عماد" هو صاروخ باليستي أرض-أرض يعمل بالوقود السائل، ومزود برأس حربي موجه.

يتميز بتركيب أجنحة على رأسه الحربي، مما يمنحه قدرة فائقة على التوجيه والتحكم حتى لحظة الاصطدام.

يصل مداه إلى 1700 كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً يزن 750 كيلوغراماً.. يبلغ طوله 15.5 متراً، ويزن أكثر من 17 طناً.. كما يدعم نظام إطلاق خزان في مدن تحت الأرض، المعروف بنظام "الوابل الصاروخي".

أما صاروخ "قدر" فهو الأول من نوعه بعيد المدى في إيران، ويتوفر في ثلاثة أجيال F و H و S.

يبلغ طوله 17 متراً ووزنه بين 15 إلى 17.5 طن، ويغطي مدى عملياتياً يتراوح بين 1350 إلى 1950 كيلومتراً.

يمتلك نظام دفع ثنائي المرحلة ويعمل بالوقود السائل والصلب، ويسير في مسار باليستي. النسخة المحسنة من "قدر" مزودة بتجهيزات مضادة للحرب الإلكترونية.

الاكيد أن حلم الاحتلال الإسرائيلي في تقليل قدرة إيران الصاروخية قد انتهى.

تمتلك إيران واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ الباليستية في المنطقة، والتطور المستمر في برنامجها الصاروخي يعني أنه لا وجود لشيء يسمى "انسحاب" بالنسبة لها.

