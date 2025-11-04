المحكمة العليا ترفض التماس جمعية علماء الهند بشأن الإعدام الجماعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين النظر في التماس قدمته جمعية علماء الهند، طالبت فيه بتوجيهات شاملة لتطبيق إرشادات المحكمة العليا في قضية تحسين بوناوالا.

عُرضت القضية أمام هيئة قضائية تضم القاضيين ج. ك. ماهيشواري وفيجاي بيشنوي، والتي أوضحت أنها لا تميل إلى التدخل في أمر محكمة الله أباد العليا الذي يوجه مقدم الالتماس إلى حكومة الولاية. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء أهل البيت (أبنا)، طالب الالتماس الذي قدمته جمعية علماء الهند وآخرون بالتطبيق الصارم لتوجيهات المحكمة العليا الواردة في قضية تحسين بوناوالا ضد اتحاد الهند (2018)، والتي تهدف إلى منع ومعالجة حوادث الإعدام الجماعي وعنف جماعات الأمن الأهلية. وسلط الالتماس الضوء على فشل حكومة الولاية المزعوم في تنفيذ التدابير الوقائية والعلاجية والعقابية التي اقترحتها المحكمة العليا.

في يوليو من هذا العام، قضت محكمة الله آباد العليا في دعوى مصلحة عامة رفعتها جمعية علماء الهند، والتي دعت فيها إلى الامتثال لتوجيهات المحكمة العليا للحد من عمليات الإعدام الجماعي.

وأشارت المحكمة العليا إلى أن كل حادثة فردية ولا يمكن التحقيق فيها من خلال دعوى مصلحة عامة.

ومع ذلك، منحت المحكمة الأطراف المتضررة حرية التواصل مع السلطات الحكومية المختصة لتنفيذ تعليمات المحكمة العليا.