(235) عملية زراعة نخاع عظم منذ تأسيس مستشفى الإمام المجتبى (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حقق مستشفى الإمام المجتبى (عليه السلام) لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، إنجازات طبية وإنسانية كبيرة تمثلت بإجراء أكثر من (235) عملية زراعة نخاع عظم للبالغين والأطفال منذ تأسيسه، فيما بلغت الكلفة التقديرية لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض السرطانية خلال عام 2024 أكثر من (2,700,000,000) دينار عراقي، جميعها مدفوعة بالكامل من قبل العتبة الحسينية المقدسة.

وقال مدير المستشفى الدكتور مؤيد حميد الجنابي في حديث له، إن "مستشفى الإمام المجتبى (عليه السلام) لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة يواصل أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم العلاج والرعاية المجانية لمرضى أمراض الدم والسرطان من الأطفال والبالغين".

وأوضح أن "المستشفى أجرى منذ تأسيسه أكثر من (235) عملية زراعة نخاع عظم للبالغين والأطفال، بينهم عدد كبير من مرضى الثلاسيميا، كما تم خلال هذا العام اجراء نحو (74) عملية زراعة للبالغين و(14) عملية للأطفال، وجميع هذه العمليات للأطفال تمت على نفقة العتبة الحسينية المقدسة، كما تكفلت العتبة أيضا بكلفة الزراعة (الغيرية) للبالغين”.

وأضاف أن “المستشفى لا يقتصر على زراعة النخاع، بل يقدم خدمات علاجية مجانية للأطفال دون سن الخامسة عشرة المصابين بالأمراض السرطانية، مبينا أن "الكلفة التقديرية لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض السرطانية خلال عام 2024 بلغت أكثر من (2,700,000,000) دينار عراقي، جميعها مدفوعة بالكامل من قبل العتبة الحسينية المقدسة".

ولفت إلى أن “المستشفى يضم وحدة العناية المركزة التي تستقبل الحالات الحرجة، وتتكفل العتبة الحسينية المقدسة بكامل نفقات علاج أغلب المرضى الداخلين إليها”.

وبين أن “المستشفى يعد من أهم المراكز التخصصية في العراق بعد مركز زراعة النخاع في بغداد، ويواصل العمل لتوسيع برنامج زراعة النخاع العظمي لمرضى الثلاسيميا، حيث تم تنفيذ أربع عمليات ناجحة ضمن هذا البرنامج، مع خطط لمواصلة التوسع لخدمة المزيد من المرضى”.

يذكر أن ما يقدمه مستشفى الإمام المجتبى (عليه السلام) لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي، من خدمات علاجية مجانية لمرضى الدم والسرطان يجسد الرؤية الإنسانية للعتبة الحسينية المقدسة، ويعكس التزامها الراسخ برعاية المرضى ودعم القطاع الصحي في العراق.

