الحسيني: طموحات ترامب العالمية تُؤجج الصراع من الشرق إلى الغرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح العلامة الهندي البارز، السيد صادق الحسيني، بأن الرئيس ترامب يسعى إلى اعتراف عالمي، وقد لجأ إلى الشرق الأوسط لتأكيد نفوذه. وزعم أن تدخل ترامب في الصراع الأوكراني كان محاولةً منه لترسيخ مكانته كزعيم عالمي، ولكنه بدلاً من ذلك أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وجادل بأن عجز ترامب عن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا دفع إلى تحويل التركيز نحو غزة.

ووفقاً للحسيني، فإن اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار صُمم لتخفيف الضغط على إسرائيل وعلى نفسه. وقال: "هذه الخطة لا تُقدم أي راحة حقيقية لشعب غزة الجائع. على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، يواصل النظام الصهيوني اعتداءاته وحصاره". ووصف الحسيني ترامب بأنه واهم ومهووس بالسلطة، مستشهداً بمواجهاته مع الصين وأوروبا وتورطه في صراعات عالمية. وأضاف: "لقد جرّ رئيس الولايات المتحدة دولاً من الشرق إلى الغرب إلى الحرب".

وأكد أن الحرب في غزة فرضت أعباءً اقتصادية وسياسية جسيمة على كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف: "مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار كانت مناورة تكتيكية تهدف فقط إلى حماية حليفه نتنياهو".

كما انتقد رجل الدين الحكومات العربية لدعمها الاقتراح لمجرد صرف الانتباه عن الغضب الشعبي، رغم عدم ثقتها بتطمينات نتنياهو.

وأشاد بحماس لضبطها للنفس، قائلاً: "كان بإمكان حماس خرق وقف إطلاق النار لكنها اختارت عدم القيام بذلك، مُعطيةً الأولوية لرفاهية سكان غزة - تمامًا كما يتجنب حزب الله في لبنان التصعيد رغم العدوان الإسرائيلي المستمر".

وأدان الحسيني بعض الحكومات الإسلامية لصمتها إزاء المجازر في غزة.

وختم قائلاً: "لا تكتفي هذه الأنظمة بالصمت، بل تقمع أيضًا مواطنيها الذين يحتجون على المحتلين الصهاينة. لقد أصبح واضحًا للعالم الآن أنهم خانوا الإسلام والأمة الإسلامية".