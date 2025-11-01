عالم سني يدعو إلى الوحدة الإسلامية في مواجهة الاستكبار العالمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصف إمام الجمعة السني في عسلوية، الشيخ محمدي، الاستكبار العالمي بالفساد الأصيل، محذرًا من أن على الأمة الإسلامية أن تبقى متيقظة لتجنب الوقوع فريسة لقوى الخداع هذه.

وأكد أن الوحدة والتقارب بين المسلمين مفتاح التغلب على التحديات العديدة التي تواجه العالم الإسلامي.

وقال: "وفقًا للسنة الإلهية، تستطيع الأمة أن تبحر في المياه العاتية وتصل إلى التحرر بركوب سفينة الوحدة".

واستشهد محمدي بإيران كمثال ساطع على الوحدة الإسلامية، مشيدًا بوقوف الشعب الإيراني إلى جانب المرشد الأعلى في عالم فوضوي تُنتهك فيه حقوق المظلومين باستمرار.

وقال: "لقد أنارت إيران الطريق للأمة الإسلامية".

واستشهادًا بالآية القرآنية "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، أكد محمدي أن النصر الإلهي مضمون لمن تمسكوا بنهج الله.

وقال: "هذه سنة إلهية ثابتة، والصبر والصمود شرطان لبلوغها".

وحذر من أن الأمة الإسلامية مستهدفة حاليًا بمؤامرات التفرقة التي يُدبّرها العدو الصهيوني، مؤكدًا أن دور علماء الدين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وحثّ قائلًا: "جميعنا مسؤولون عن كشف هذه المؤامرات ومواجهتها".