"أكسيوس": واشنطن لا ترى خرقا للاتفاق من قبل حماس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كتب موقع"أكسيوس": "مسؤول أمريكي كبير أخبر الإسرائيليين أن واشنطن لا ترى خرقا للاتفاق من قبل حماس يستوجب ردا".

وأضاف المقال: "المسؤول الأمريكي حث إسرائيل على عدم اتخاذ إجراءات راديكالية قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار".

في الأيام الأخيرة، طلبت إسرائيل تنفيذ عدة خطوات عقابية، بما في ذلك الإغلاق الكامل لمعبر رفح ووقف المساعدات الإنسانية، لكن الأمريكيين استخدموا حق النقض (الفيتو) ضد ذلك.

وتشير التقديرات إلى أنه حتى اليوم ستجد إسرائيل صعوبة في الحصول على موافقة الأمريكيين على الهجوم بشكل مكثف في غزة.

وهاجمت القوات الجوية هذا الصباح عدة مبان في رفح باستخدام طائرة مقاتلة، وادعى الجيش الإسرائيلي انه تم ارتكاب انتهاكات في منطقة الهجوم عرضت قوات الجيش الإسرائيلي للخطر في المنطقة.

من جهتها، أكدت "حماس" في بيان لها، أن "الاحتلال الصهيوني يواصل اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة، فقد رفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية إلى عدة مناطق في قطاع غزة للقيام بهذه المهمة".

وأضافت: "كما منع الاحتلال إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة التي تُمكّن من تسريع وإنجاز عمليات البحث عن جثامين جنوده في قطاع غزة، إضافة إلى منعه انتشال جثامين شهداء شعبنا الذين لا يزالون تحت الركام، ليضاعف بذلك من معاناة عائلاتهم".

وشددت الحركة على أن "مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام"، مؤكدة أن "الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد شعبنا، في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".

وإزاء ذلك، طالبت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة "بتحمل مسؤولياتهم في وجه هذه العراقيل الخطيرة، وإجبار الاحتلال على وقف ممارساته التضليلية، والسماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية والعدوانية".