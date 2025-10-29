إيران والهند تعززان التعاون الديني والثقافي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى حجة الإسلام عبد المجيد حكيم اللهي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في الهند، مع مولوي سيد أرشد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي وتعزيز الوحدة داخل الأمة الإسلامية.

عُقد اللقاء في مقر جمعية علماء الهند في نيودلهي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا رئيسية، منها الوحدة الإسلامية، والتوجيه الديني لجيل الشباب، والتعاون العلمي والثقافي، ودعم المظلومين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

أشاد حجة الإسلام حكيم اللهي بجهود جمعية علماء الهند في تعزيز القيم الإسلامية والخدمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه "لولا الجهود الدؤوبة للعلماء والحوزات العلمية، لما كان الإسلام بهذه القوة والصمود كما هو اليوم".

رحب مولوي مدني ترحيبًا حارًا بالوفد الإيراني، وأكد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين علماء الدين.

وقال إن "التفاعل بين العلماء والمؤسسات في الدول الإسلامية يلعب دورا حيويا في تعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين".

خلال المناقشات، تطرق الجانبان أيضًا إلى أهمية خدمة القرآن الكريم، وتكريم حفظته، وتعزيز الوعي القرآني في المجتمع. واتفقا على تعزيز التعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية المشتركة، والتبادل الأكاديمي، وتنظيم المؤتمرات العلمية.

ووصف المراقبون في الهند هذا الاجتماع بأنه خطوة بناءة نحو تعميق الروابط الدينية والثقافية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند.