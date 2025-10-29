الكشف عن نسخة من القرآن الكريم عمرها 120 عامًا في شمال شرق إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كُشف النقاب عن مخطوطة قرآنية عمرها 120 عامًا، أبدعها خطاط محلي في قرية شورشه بمحافظة قوجان، شمال شرق إيران، خلال حفل حضره مسؤولون ثقافيون وقرآنيون.

أُقيم حفل الكشف يوم الاثنين في مسجد الإمام حسن مجتبى(ع) في قرية شورشه بمحافظة خراسان الرضوية.

هذه المخطوطة، المعروفة بجمال خطها وزخارفها الدقيقة، كُتبت وزخرفت قبل نحو 120 عامًا على يد المرحوم الملا حسين زمان، وهو فنان مشهور من المنطقة.

حضر الحفل شخصيات ثقافية محلية وعلماء قرآن وخطاطون من قوجان تكريمًا للإرث الفني والروحي المحفوظ في هذه المخطوطة.

تشتهر قوجان، وهي مدينة تاريخية تقع بالقرب من حدود إيران مع تركمانستان، بتقاليدها الإسلامية العريقة وشعرها وفنونها الجميلة.

لقد كانت المنطقة منذ فترة طويلة مركزًا للدراسات القرآنية وفن المخطوطات، حيث قامت أجيال من الخطاطين بنسخ النص المقدس يدويًا وهو عمل يُنظر إليه على أنه ممارسة عبادة وشكل من أشكال الحفاظ على الجمال الإلهي.

في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حظيت المصاحف المكتوبة بخط اليد بتقديسٍ على مر القرون. في إيران، يمزج هذا التقليد بين التبجيل الروحي والإتقان الفني، وغالبًا ما يتضمن نصوصًا متقنة، وزخارف ذهبية، وزخارف نباتية مستوحاة من الفن الفارسي. وأشار المسؤولون في الحفل إلى أهمية صون هذه الكنوز الثقافية كجزء من التراث القرآني الغني والهوية الوطنية الإيرانية.