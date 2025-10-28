غزة.. قوة "رادع" تفكك عصابة مسلحة استغلت الحرب وحالة الفوضى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وفقا لبيان نشرته القوة عبر قناتها في تلغرام فقد استغلت هذه العصابة حالة الطوارئ والفوضى خلال الحرب لتنفيذ جرائم نهب وسلب بحق المواطنين.



وأوضحت القوة أن العملية أسفرت عن توقيف 15 عنصرا من أفراد العصابة، وضبط كامل الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم، وذلك بعد مداهمات دقيقة نفذتها القوة لضمان استعادة الأمن والنظام.

وأكدت قوة "رادع" أن يد العدالة ستطال كل من يحاول استغلال ظروف ما بعد الحرب أو المساس بأمن المواطنين ومقدراتهم، مشددة على أنها ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمجتمع في وجه كل عابث أو مرتزق.

"رادع" هي قوة ميدانية خاصة أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر يونيو 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية.

وتنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيدا ملحوظا في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر يشتبه بتعاونهم مع الجيش الإسرائيلي.