الفصائل الفلسطينية تدين اغتيال ثلاثة شبان في كفر قود وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت حركة "حماس" إن "الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال تضاف إلى سجل جرائمه الدموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتندرج ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة التي يمارسها بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة".

وأكدت الحركة أن "هذه الجريمة تعكس النهج الدموي للاحتلال وتصعيده الخطير في الضفة، في محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتركيعه"، مشددة على أن "هذه المحاولات ستبوء بالفشل مهما بلغ بطش الاحتلال".

وأضافت أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومواجهته لقوات الاحتلال والمستوطنين"، مؤكدة أن "المقاومة ماضية في الدفاع عن شعبها بكل الوسائل الممكنة".

ودعت الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع نقاط التماس، وإلى تعزيز الوحدة الميدانية والسياسية لمواجهة العدوان المتواصل على الأرض والمقدسات".

ومن جانبها، اعتبرت "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن اغتيال الشبان الثلاثة يشكل جريمة حرب جديدة تكشف عن توحش الاحتلال وتصعيده الخطير في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال استخدمت القناصة والقصف الجوي في منطقة مأهولة بالسكان، في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، في مشهد يعكس استهتاراً واضحاً بحياة الفلسطينيين".

أما "حركة المجاهدين الفلسطينية" فقد أدانت عملية الاغتيال، مؤكدة أن "هذه الجريمة الجديدة، التي استهدفت مناطق مدنية، تمثل تصعيدا خطيرا يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن "الرد الأمثل على هذا العدوان هو بتصعيد المواجهة وفتح ساحات الاشتباك مع قوات الاحتلال، وتكبيده ثمناً باهظاً على جرائمه".

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى الضفة الغربية إلى "توحيد الصفوف وتصعيد المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال".

وفي السياق ذاته، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن "هذا التصعيد الخطير يؤكد استمرار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية الوجود الفلسطيني وتدمير مقومات الحياة واستباحة دماء الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضافت الجبهة أن "الجريمة تأتي ضمن مخطط ممنهج يسعى لنقل نموذج الجرائم المستمرة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "اعتماد القناصة والقصف الجوي ضد مناطق مدنية يعكس تصعيداً متعمداً ونية مبيتة لخلق بيئة استهداف مستمرة".