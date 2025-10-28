إقامة مؤتمر بعنوان "الأفكار البارزة لقادة الشيعة" في يانجون، ميانمار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد مؤتمر علمي بعنوان "الأفكار البارزة للقيادات الشيعية" في مسجد ميجو الكبير في يانغون، جمع علماء وباحثين وأتباع أهل البيت (ع) لاستكشاف المساهمات الفكرية والاجتماعية لشخصيات شيعية بارزة.

نظم مركز ميانمار للبحوث والتعليم الشيعي مؤتمرًا علميًا بعنوان "الأفكار البارزة للقيادات الشيعية" وتضمن محاضرات حول تعاليم وأفكار الإصلاح لكبار علماء الشيعة، بمن فيهم آية الله السيد أبو القاسم الخوئي (رض)، والإمام الخميني (رض)، والشهيد الشيخ نمر النمر.

كما ناقش المتحدثون الأدوار القيادية لآية الله السيد علي خامنئي وآية الله السيد علي السيستاني في توجيه الأمة الإسلامية ومواجهة التحديات المعاصرة.

وأكدت زينب مدينا بيك، رئيسة قسم التعليم في المركز، على مساهمة المرأة في التنمية الدينية والتعليمية، ودورها الفاعل في الارتقاء بالمعرفة الإسلامية وخدمة المجتمع.

واختتم المؤتمر بالدعاء والشكر للمنظمين والمشاركين.