العتبة العباسية المقدسة تنشر أشجار الزينة والزهور احتفالاً بذكرى مولد السيدة زينب (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قامت كوادر العتبة العباسية المقدسة بنشر أشجار الزينة والزهور في أرجاء المرقد الشريف احتفالاً بذكرى مولد السيدة زينب (س).

وُزّعت أشجار الزينة في منطقة باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس (س) وفي محيط المرقد الشريف.

تأتي هذه الأعمال احتفالاً بذكرى المولد المبارك للسيدة زينب (س)، لما لشخصيتها العظيمة من أثر بالغ في نفوس المؤمنين الذين يأتون لتهنئة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) بهذه المناسبة المباركة. وتحرص العتبة المقدسة على تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين في كل مناسبة خاصة تُحيي ذكرى المولد المبارك لأهل البيت (ع).