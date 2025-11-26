العتبة العلويّة المقدّسة تكثّف استعداداتها لإنجاح مؤتمر الميرزا النائيني الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكملت العتبة العلوية المقدسة استعداداتها العلمية واللوجستية لإقامة مؤتمر العلامة المحقّق الميرزا النائيني (قدس سره)، إذ ستنطلق فعاليات المؤتمر في النجف الأشرف بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة ومديرية الحوزات العلمية في قم المقدسة في قاعة المجمع العلوي صباح يوم الخميس 27 / 11 / 2025م.

جهود مشتركة

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخادم سلام الجبوري للمركز الخبري: "إنّ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة شكّلت لجنة مختصة لمتابعة جميع تفاصيل هذا الحدث العلمي المهم، نظرًا لكونه مؤتمرًا دوليًا يتطلب جهودًا مشتركة وتنسيقًا عاليًا بين الأقسام".

الدعم اللوجستي والتنظيمي

وأوضح: "إنّ اللجنة عقدت اجتماعات متكررة مع ممثلي الأقسام، وجرى خلالها الوقوف على جميع الاحتياجات اللوجستية والتنظيمية، إذ تمَّ إعداد قائمة شاملة بمتطلبات المؤتمر وتوزيعها على الأقسام المعنية وفق مهام كل قسم".

برنامج استقبال الضيوف

وبيّن الجبوري قائلًا: "كما تمَّ إعداد برامج خاصة لاستقبال ضيوف المؤتمر، تتضمن جولات للتعريف بمعالم العتبة العلوية المقدسة وزيارة مكتبتها، إلى جانب برنامج تنظمه شعبة العلاقات لزيارة المراقد المقدسة والمزارات الشريفة في النجف الأشرف".

توحيد الجهود

وأشار إلى أنَّ قسم المضيف وضع خطة ضيافة متكاملة، كما جرى أيضًا توزيع الأدوار بين باقي الأقسام لضمان سير العمل بانسيابية عالية. فيما يستمر التواصل الدائم مع العتبة الحسينية المقدسة ومركز مديرية الحوزات العلمية لتوحيد الجهود ومتابعة كل ما يحتاجه المؤتمر لتحقيق النجاح".

الخطّة الإعلامية

وفي الجانب الإعلامي تابع الجبوري قائلًا: "قسم الإعلام أعدَّ خطة ترويجية شاملة تغطي مواقع العتبة العلوية المقدّسة الإلكترونية ومنصاتها الرسمية، إضافة إلى اللوحات الإعلانية في شوارع مدينة النجف الأشرف للإعلان عن موعد المؤتمر وتسليط الضوء على أهميته".

هذا وقامت اللجنة التحضيرية بزيارة تفقدية لقاعة المجمع العلوي المخصصة لافتتاح المؤتمر، للاطلاع على جاهزيتها الفنية والخدمية، والتأكد من استكمال جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق فعاليات المؤتمر بالصورة اللائقة بمكانته العلمية.

