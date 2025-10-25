  1. الرئيسية
ممثل آية الله السيستاني في الهند يلتقي بمدير جامعة المصطفى العالمية في قم

25 أكتوبر 2025 - 16:44
رمز الخبر: 1742605
حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد علي عبيدي ممثل آية الله العظمى السيد علي السيستاني في الهند وإمام صلاة الجمعة في مومباي يلتقي بمدير جامعة المصطفى العالمية في قم.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني، وإمام الجمعة في مومباي، المكتب الرئيسي لجامعة المصطفى العالمية (ص) في مدينة قم المقدسة، والتقى بمديرها، حجة الإسلام الدكتور عباسي.

خلال اللقاء، رحّب حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عباسي بالضيف، وقدم له معلومات مفصلة عن الأنشطة التعليمية والأكاديمية لجامعة المصطفى العالمية، مسلطًا الضوء بشكل خاص على مساهماتها التعليمية والثقافية في الهند.

أعرب حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد علي عبيدي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالإنجازات الأكاديمية والبحثية لجامعة المصطفى العالمية.

ووفقًا للتقرير، ناقش الطرفان في نهاية اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والديني بين إيران والهند، وبحثا إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مستقبلًا.

