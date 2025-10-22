المؤتمر الدولي لتكريم المرحوم آية الله ميرزا ​​نائيني سيعقد في قم ومشهد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يُعقد المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى المرحوم آية الله العظمى ميرزا ​​نائيني (رض) في مدينة قم يوم الخميس، بكلمات من قائد الثورة الإسلامية وكبار المراجع، إلى جانب كلمة رئيسية يلقيها عالم بارز.

أعلن حجة الإسلام أحمد فرخ فال، الأمين العام للمؤتمر، عن هذا الحدث خلال مؤتمر صحفي عُقد في وكالة أنباء الحوزة، مؤكدًا على الدور الحيوي لفقهاء الشيعة على مر التاريخ في صون كرامة الأمة الإسلامية، ومقاومة الاستعمار، ومواجهة الظلم. وأشار إلى أن تعريف الأجيال المعاصرة بمثل هذه الشخصيات الشامخة يُسهم في الحفاظ على إرث الاستقلال والمقاومة الذي يُميز تراث المذهب الشيعي. وأكد حجة الإسلام فرخفل، القائم بأعمال مدير الحوزات العلمية لشؤون المحافظات، أن تكريم علماء مثل آية الله نائيني هو بمثابة الحفاظ على النهج النبوي وإحياء لروح المقاومة التي تتجسد في مناسبات مثل عاشوراء. وقال إن "إحياء ذكرى هذه الشخصيات يعد وسيلة لإيصال رسالة الكرامة والاستقلال والصمود للعالم الإسلامي".