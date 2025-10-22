مدير الحوزات العلمية في إيران يطلع آية الله العظمى جوادي آملي على البرامج الجديدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى آية الله علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية في إيران، بآية الله العظمى عبد الله جوادي آملي لمناقشة التطوير المستمر للتعليم العلمي والأخلاقي في المؤسسات الدينية في البلاد.

خلال اللقاء، الذي عُقد في بیت آية الله العظمى جوادي آملي، أعرب الباحث الكبير عن ارتياحه للأنشطة الأكاديمية المتنامية في الحوزات العلمية، وأشاد بجهود الإدارة في الارتقاء بجودة البحث العلمي وتقوية الأسس العلمية للطلاب.

وأكد آية الله العظمى جوادي آملي على أهمية الارتقاء بالتدريب الفكري والأخلاقي، داعيًا إلى الاهتمام المستمر بتنشئة العلماء المتميزين وتعميق القيم الأخلاقية في التعليم الحوزي.

من جانبه، أعرب آية الله أعرافي عن امتنانه لتوجيهات آية الله العظمى وإسهاماته العلمية الأخيرة، بما في ذلك خطابه في مؤتمر تفسير تسنيم وكلماته خلال الذكرى المئوية لإعادة تأسيس حوزة قم العلمية.

كما أشاد بزيارة آية الله العظمى الأخيرة إلى النجف الأشرف ودروسه الأخلاقية المستمرة.

وأطلع مدير الحوزة آية الله العظمى جوادي آملي على البرامج الأكاديمية والتطويرية الجديدة، والموافقات الأخيرة للمجلس الأعلى للحوزات العلمية، والاستعدادات للمؤتمر الدولي المقبل لإحياء ذكرى العلامة المحقق نائيني (رحمه الله تعالی).