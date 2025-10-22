العتبة العباسية المقدسة تصدر النسخة النهائية من موسوعة فتاوى الجهاد الدفاعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدرت العتبة العباسية المقدسة الطبعة الأخيرة من موسوعة فتاوى الجهاد الدفاعي المقدسة في 80 مجلدًا.

وقال نائب رئيس مؤسسة الأوفياء للتوثيق والدراسات التابعة للعتبة العباسية المقدسة، الأستاذ بدر فياض العلي: "بدأت العتبة العباسية المقدسة مطلع عام 2016، تزامنًا مع بدء عمليات تحرير المناطق العراقية من تنظيم داعش الإرهابي، بتوثيق هذه الحقبة التاريخية وحفظها من التشويه والتزوير، وتكريمًا لدماء الشهداء والجرحى، وللانتصارات العظيمة التي حققتها القوات الأمنية خلال تلك الفترة".

وأضاف: "بدأ مشروع الموسوعة باثني عشر مجلدًا، وبعد دراسة شاملة وموسعة لتفاصيله، وتناول العمليات العسكرية والدعم اللوجستي والمعنوي، وحشد الشعب العراقي، وتلبية لدعوة المرجعية الدينية، أرسلنا إشعارًا إلى الجهات العليا في العتبة المقدسة، أبلغناهم بإمكانية وصول المشروع إلى خمسة وعشرين مجلدًا.

وبعد التعمق والتوجه إلى الجبهات برفقة قوافل الدعم اللوجستي، أدركنا أن المشروع أكبر وأعمق، ويتضمن تفاصيل كثيرة، منها تلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش".