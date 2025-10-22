ما هو السر وراء القضية المسجلة ضد ثلاث نساء لتقديمهن الصلاة في بوني، الهند؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بعد انتشار فيديو انتشر على نطاق واسع لثلاث نساء مجهولات الهوية وهن يصلين داخل مجمع شانيوار وادا التاريخي في بوني، ماهاراشترا، رُفعت دعوى قضائية ضدهن.

واحتجّت عضوة البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا، ميدها كولكارني، وأعضاء من عدة منظمات هندوسية على إقامة الصلاة في الموقع.

ووفقًا لشرطة مدينة بوني، قُدّم بلاغ بموجب قانون الآثار القديمة والمواقع الأثرية والبقايا الأثرية (AMASR) لعام 1959، بزعم انتهاك القواعد المتعلقة بالآثار المحمية.

وأفادت مصادر أن النساء أدين الصلاة داخل المجمع حوالي الساعة 1:45 ظهرًا يوم السبت.

وعقب ذلك، قدّم مسؤول من هيئة المسح الأثري الهندية (ASI) شكوى رسمية إلى شرطة مدينة بوني. ويوم الأحد، نظّمت عضوة البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا، ميدها كولكارني، وأعضاء من منظمة يمينية محلية، احتجاجًا على الحادث.

كما أدوا طقوسًا دينية في المكان الذي أقيمت فيه الصلاة، واصفين إياها بـ"مراسم التطهير".

وقد عززت الشرطة الإجراءات الأمنية حول شانيوار وادا.

صرح ضابط شرطة قائلاً: "سجلنا قضيةً بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون AMASR.

ينص القانون على عقوباتٍ على الأنشطة المحظورة داخل المعالم الأثرية المحمية".

في غضون ذلك، ردّ وزير ولاية ماهاراشترا، نيتيش راني، على الحادثة وطقوس "التطهير" التي أقامها حزب بهاراتيا جاناتا، قائلاً إن شانيوار وادا رمزٌ للشجاعة الهندوسية، وله قيمةٌ عاطفيةٌ عميقةٌ لدى المجتمع الهندوسي.

وتساءل عما إذا كان المسلمون سيسمحون للهندوس بتلاوة هانومان تشاليسا في حاجي علي. وأكد أن الصلاة يجب أن تُقام فقط في أماكن مخصصة.

كما أعرب ران عن دعمه للنشطاء الهندوس الذين أثاروا هذه القضية.

وفي حديثه لوكالة أنباء ANI، قال: "لشانيوار وادا تاريخ عريق، فهو يرمز إلى شجاعتنا، وهو عزيز على قلوب الهندوس. إذا أراد أحدٌ الصلاة هناك، فهل يقبل المسلمون أن يذهب الهندوس إلى حاجي علي ويرددون هانومان تشاليسا؟ ألن يجرح ذلك مشاعركم؟ يجب أن تُقام الصلاة فقط في أماكن مخصصة. وإذا كان النشطاء الهندوس قد رفعوا أصواتهم ضد هذا، فهم مُحقون في ذلك."